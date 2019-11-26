В Москве у пенсионерки похитили более миллиона рублей

Столичная полиция возбудила уголовное дело после кражи у 87-летней женщины больше 1 млн рублей. Об том сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Отмечается, что деньги украла лже-сотрудник соцобеспечения. Неизвестная позвонила пенсионерки, представившись начальником отдела социального обеспечения. После этого «под предлогом замены денег» мошенница «незаконно проникла» в квартиру женщины в Пресненском районе на улице Шмитовская.

В ГУМВД сообщили, что злоумышленница похитила свыше 1 млн рублей, после чего скрылась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».