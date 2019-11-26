Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до четырех

В результате землетрясения в Албании погибли четыре человека, по меньше мере 150 пострадали. Об этом сообщает агенство Associated Press.

По данным геологической службы США (USGS) землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 30 километрах к северо-западу от албанской столицы Тираны. Сейсмологи сообщили, что за первым толчком последовала череда афтершоков магнитудой выше 5.

В Министерстве обороны Албании заявили, что мужчина и женщина погибли в результате обрушения здания в Тумане (Thumanë), в 36 километрах от Тираны.

Ранее сообщалось, что еще один человек выпрыгнул из окна, поддавшись панике.

В результате обрушения дома в Дурресе (в 33 километрах от Тираны) умер еще один местный житель.

Известно, толчки ощущались вдоль албанского побережья.

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