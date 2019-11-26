Гражданина Узбекистана осудили за попытку ограбить банк с игрушечным пистолетом в Югре

Суд в Нижневартовске приговорил гражданина Узбекистана к девяти месяцам колонии строго режима за попытку ограбить банк игрушечным пистолетом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру ХМАО.

Как отмечается, инцидент произошел в январе 2019 года. 24-летний молодой человек пришел в один из местных банков и направил пластиковый пистолет на сотрудников и посетителей, потребовав выдать ему деньги.

По данным прокуратуры, на этот момент в кассе находилось почти 3 млн рублей, $12,5 тыс. и около €13 тыс. Сотрудница банка заявила, что не имеет доступа к хранилищу, после этого злоумышленник ушел.

После задержания против юноши возбудили уголовное дело о разбое, целью которого была сумма в особо крупном размере. Его приговорили к 8 годам и 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима.

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