В Ленобласти предложили запретить должникам по алиментам повторно жениться

Лицам, имеющим долги по алиментам, предложили запретить повторно вступать в брак, передает РИА «Новости».

С такой инициативой выступил депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров.

В обращении, направленном министру юстиции Александру Коновалову, Петров отметил, что количество разводов в России остается на опасно высоком уровне, и во многих случаях это ставит в уязвимое положение детей.

Петров предложил внести поправки в Семейный кодекс и запретить должникам по алиментам повторно вступать в брак, пока они не погасят всю задолженность перед бывшими семьями.