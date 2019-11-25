СМИ: Осужденный за мошенничество экс-глава Коми госпитализирован

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Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, обвиняемый в коррупции и участии в организованном... Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, обвиняемый в коррупции и участии в организованном...
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, обвиняемый в коррупции и участии в организованном...
Антон Денисов/РИА «Новости»

Осужденного за мошенничество и получение взяток на 11 лет бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера экстренно госпитализировали. Об этом сообщает агентство БНК.

Отмечается, что у экс-губернатора Коми были подозрения на острый сердечный приступ.

Чиновник был доставлен в одну из московских больниц из следственного изолятора «Лефортово» 20 ноября.

Состояние его здоровья на данный момент не уточняется.

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