СМИ: Осужденный за мошенничество экс-глава Коми госпитализирован
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Осужденного за мошенничество и получение взяток на 11 лет бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера экстренно госпитализировали. Об этом сообщает агентство БНК.
Отмечается, что у экс-губернатора Коми были подозрения на острый сердечный приступ.
Чиновник был доставлен в одну из московских больниц из следственного изолятора «Лефортово» 20 ноября.
Состояние его здоровья на данный момент не уточняется.
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