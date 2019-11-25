Ворота без забора спилили в Череповце

В Череповце на Комсомольской улице возле поликлиники РЖД были спилены ворота, установленные без забора. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что установленную конструкцию каждое утро открывал и вечером запирал сторож медучреждения.

Заведующий поликлиники Виктор Филатов рассказал, что для ограждения вокруг поликлиники были готовы и вороты, и сам забор, однако при согласовании установки последнего возникли проблемы.

«Сначала энергетики сказали, что нужно согласовать, потом водоканал, потом в архитектурном управлении мэрии сказали, что если поставим без согласования забор, штраф два миллиона заплатим», — сказал он.

Филатов также добавил, что поскольку согласования идут уже в течение двух месяцев, было принято решение спилить ворота и установить уже вместе с забором. По его словам, ворота были демонтированы «от греха подальше».