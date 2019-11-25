Украинского чиновника выгнали из бара за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара после его требования выключить песни российского артиста Олега Газманова. Об этом чиновник написал на своей страницы в Facebook.

По словам Рубана, в караоке-баре, где он проводил вечер, играли песни Олега Газманова. Заместитель мэра потребовал от диджея и администрации заведения «не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию».

После этого его выволокли его на улицу без верхней одежды, охранники и посетители заведения угрожали «физической и психологической расправой», рассказал Рубан.

Чиновник также отметил, что прибывшие на место происшествия полицейские не оформили протокол о правонарушении.

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