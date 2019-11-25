В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин. С такой позицией выступила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Она призналась, что хотела бы сделать 31 декабря выходным днем для россиян.

«Я бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех», — подчеркнула Плетнева.

До этого Жвачкин говорил, что он принял это решение, так как его попросили женщины. Он отметил, что именно они готовятся к празднованию Нового года и на их плечах лежит основная тяжесть подготовки к празднику.

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