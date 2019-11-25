Водитель грузовика дал признательные показания в деле о смерти 39 мигрантов

В Великобритании водитель Морис (Мо) Робинсон, в грузовике которого были найдены тела 39 мигрантов признался в сговоре с целью оказания помощи нелегальной иммиграции. Об этом сообщает «Би-би-си».

Уточняется, что 25-летнему Робинсону предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и в заговоре с целью торговли людьми.

В Лондонском суде 25 ноября он признал себя виновным в сговоре с целью оказания помощи нелегальной иммиграции в период с 1 мая 2018 года по 24 октября 2019 года.

23 октября полиция графства Эссекс обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Изначально погибших назвали гражданами Китая, однако потом выяснилось, что они были вьетнамцами. Среди них было 8 женщин и два 15-летних подростка.

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