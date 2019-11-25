Названа дата прощания с президентом СПбГУ Вербицкой

Прощание с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, которая умерла на 84-м году жизни накануне, состоится в среду. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Церемония прощания запланирована 27 ноября. Сначала в 10.00 по мск. пройдет гражданская панихида в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ. В 12.30 состоится отпевание в храме Смоленской иконы Божией Матери. Само погребение на Северном кладбище будет в 14.30.

Также в пресс-службе отметили, что в вузе скорбят и выражают соболезнования родным и близким Вербицкой.

Известие о смерти Вербицкой появилось накануне, 24 ноября.Она была первой женщиной-ректором СПбГУ. С 18 февраля 2008 года являлась президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 26 апреля 2010 года - деканом филологического факультета, в 2011 году - почетным профессором СПбГУ.

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