Названа причина массовой драки дворников в центре Москвы

Дворники, устроившие драку с лопатами и ломами на улице Ефремова в центре столицы, заранее сговорились устроить разборку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, незадолго до потасовки рабочие играли в футбол. Один из игроков грубо нарушил правила, после чего команды решили встретиться позже и «обсудить» данное нарушение.

В результате «обсуждение» переросло в драку.

Ранее сообщалось, что в конфликте на улице Ефремова 24 ноября участвовали несколько десятков человек. Более 10 участников потасовки были задержаны, большинство же рабочих успели разбежаться по дворам.

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