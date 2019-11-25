Около 30 детей отравились газом в нижегородской школе

В нижегородской школе около 30 детей и три учителя отравились газом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренных службы.

Предполагается, что пострадавшие отравились из-за выброса примесей газа на газораспределительной станции недалеко от учебного учреждения.

Согласно имеющимся данным, из-за отравления были госпитализированы 32 человека. В настоящее время медики наблюдают за состоянием детей и взрослых.

Отмечается, что 10 детей находятся в состоянии средней степени тяжести.

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