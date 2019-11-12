Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку у 13 студентов уральского института МЧС
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У 13 студентов Уральского института ГПС МЧС России обнаружили признаки острой кишечной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.
Как отмечается, никто из заболевших не госпитализирован, у низ зафиксировали легкую степень тяжести.
«Решается вопрос о госпитализации. Пока они все у себя в лазарете при институте», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте инцидента работают специалисты федеральной службы, устанавливаются источник инфекции и пути ее передачи.
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