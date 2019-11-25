Медицинский спецназ ВС России прибыл на север Сирии
Российские подразделения медицинского отряда специального назначения прибыли на север Сирии на базу военной полиции под Кобани. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что отряд прилетел на вертолете Ми-8 с необходимым оборудованием, лекарствами и перевязочными материалами, чтобы оказать помощь мирному населению.
Врач-хирург Сергей Пономарев заявил, что необходимой медицинской помощи у местных жителей нет давно.
«Хронические заболевания запущены, острые, соответственно, тоже... Мы готовы работать здесь до упора», — сказал он.
Врач добавил, что через некоторое время прибудет медицинский отряд в полном составе, который сможет принимать около 100 человек в день.
На данный момент в медпункте работают три врача – терапевт, хирург и травматолог. Также с ними есть переводчик.
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