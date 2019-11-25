Глава ПЦУ предложил украинцам праздновать Рождество 25 декабря

Предстоятель раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил перенести празднование Рождества на Украине на 25 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, большинство поместных православных церквей отмечают Рождество по григорианскому календарю.

Также предстоятель церкви отметил, что это станет возможно, если идею поддержит украинское общество. Он добавил, что сейчас сложно понять, сколько времени потребуется на то, чтобы украинцы начали праздновать Рождество 25 декабря.

25 декабря на Украине является официальным выходным днем с 2017 года.