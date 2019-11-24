Детский омбудсмен Украины попал в реанимацию после серьезного ДТП

Украинский уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и находится в настоящее время в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник.

По данным издания, с Кулебой были старший сын Тимофей, который сейчас также находится в тяжелом состоянии в реанимации, и младший сын Елисей.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко позже подтвердил на своей странице в Facebook, что Кулеба вместе с сыновьями пострадали в аварии в Киевской области. Он уточнил, что в автомобиль, в котором находилась семья, на перекрестке въехал микроавтобус.

Кулеба был назначен на должность детского омбудсмена Украины в июне 2019 года президентом Владимиром Зеленским.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский вернул пост уволенному Порошенко чиновнику