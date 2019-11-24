Протестующие повесили цепь и замок на ограду президентского дворца в Тбилиси

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Активисты гражданского движения «Посмей» повесили цепь и замок на ограду президентского дворца в Тбилиси, сообщает телекомпания «Рустави-2».

Акция является выражением недовольства граждан Грузии пассивной позицией президента страны Саломе Зурабишвили в отношении существующего политического кризиса. Протестующие призывают главу государства стать посредником между правительством и оппозицией и поспособствовать их диалогу.

Отмечается, что изначально активисты планировали повесить цепь и замок непосредственно на двери дворца, однако их остановили сотрудники правоохранительных органов.

14 ноября в столице Грузии начались акции протеста после непринятия депутатами обещанных поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

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