Росреестр вернул букву «ё» в названия почти 200 деревень

Росреестр вернул букву «ё» в исторические названия 198 населенных пунктов в Новгородской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника руководителя регионального управления ведомства Любовь Сараеву.

Изменения в названия населенных пунктов были внесены на основании закона «О государственном языке Российской Федерации» и рекомендаций министерства образования и науки.

По заявлению представителя Росреестра, изменения не отразятся на новгородцах и не доставят неудобств при оформлении сделок с недвижимостью.

Сараева отметила, что в картографических материалах названия деревень должны быть исправлены. Она напомнила, что нарушение установленных правил присвоения или употребления географических наименований предусмотрены штрафы от 2 до 3 тысяч рублей.

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