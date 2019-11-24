Мэр Тулуна поехал в свой город после серьезного ДТП
Мэр города Тулуна Иркутской области Юрий Карих после проведенной в больнице Черемхово ночи, отказался от госпитализации, отправившись в свой город. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на градоначальника Черемхово Вадима Семенова.
Отмечается, что инфаркт у чиновника не подтвердился.
«Остальные показатели тоже в норме», — сообщил Семенов.
Он уточнил, что Карих выехал в Тулун утром.
Ранее мэр Тулуна попал в серьезное ДТП. Его автомобиль столкнулся грузовиком. В результате аварии погибла жена градоначальника.
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