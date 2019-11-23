Стрелявший в воздух из окна автомобиля в Санкт-Петербурге извинился на камеру
Стрелявший в воздух из окна автомобиля рядом с УМВД в Санкт-Петербурге извинился перед местными жителями на камеру, передает «Фонтанка.ру».
«Извиняюсь перед теми лицами, которым помешал, кому принес психическую травму или иную какую-то», — сказал он.
Молодой человек представился на камеру Мансуром Абдылхаисиевым, и сообщил, что ему 21 год.
По данным издания, Абдылхаисиев является уроженцем города Грозный Чеченской Республики, но имеет постоянную регистрацию в Санкт-Петербурге.
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