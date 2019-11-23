Путин обсудил процесс возвращения старообрядцев из-за рубежа в Россию

Президент России Владимир Путин на встрече с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Митрополит Корнилий выразил благодарность Путину за то, что он возглавил процесс переселения старообрядцев из-за рубежа.

По словам епископа, за последние два-три года переселились уже 130 старообрядческих семей.

Он также уточнил, что еще 150 семей готовы в 2020 году вернуться в Россию из Латинской Америки.

На вопрос российского лидера о сложностях и трудностях процесса, митрополит ответил, что «справляются с божьей помощью».

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