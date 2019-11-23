Второй фигурант дела о пытках в ингушском центра «Э» вышел из колонии

Суд заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы бывшего оперативника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Андрея Безносюка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представляющего интересы потерпевших адвоката Андрея Сабинина в деле о силовиках, которые в Ингушетии пытали задерживаемых.

«Безносюка фактически отпустили. Он едет домой в Ставрополь на всего лишь ограничение свободы. Колония и прокурор поддержали, сказали, что твердо встал на путь исправления, получил профессию швеи», — сказал Сабинин.

Согласно постановлению, суд заменил ему на ограничение свободы два года и семь месяцев неотбытого срока.

В конце июля 2018 года гарнизонный военный суд Нальчика вынес приговор семерым сотрудникам правоохранительных органов Ингушетии по делу о пытках и убийстве задержанного, все они получили от 3 до 10 лет лишения свободы.

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