Ударившего ножом в лесу экс-возлюбленную сибиряка задержали в Иркутской области

Силовики задержали 31-летнего жителя Железногорска-Ильимского Максима Климова, который насильно увез в лес 29-летнюю экс-возлюбленную Татьяну Боркину, нанес ей несколько ножевых ранений в грудь и бросил умирать. Об этом «Газете.Ru» сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Иркутской области Карина Головачева.

«Буквально час назад ему было предъявлено обвинение по статье ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», — заявили в ведомстве.

Речь идет о 31-летнем жителе Железногорска-Ильимского Максиме Климове, который насильно увез в лес 29-летнюю бывшую возлюбленную Татьяну Боркину и избил ее. Женщина со сломанными ногами и пробитым лёгким смогла доползти до дороги, где ее подобрал проезжавший мимо водитель.

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