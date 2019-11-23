Президент призвал терзать и трясти чиновников для помощи россиянам

Президент России Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» собственными силами достигать успехов, при необходимости «терзать и трясти» чиновников. Об этом сообщает RT.

«Для партии хуже всего искать для себя комфорта, хуже всего быть удобной, покладистой для начальника любого уровня», — сказал глава государства в ходе выступления на съезде партии.

Он отметил, что не стоит дожидаться прямой линии президента, а надо самим находить и поднимать острые вопросы, а в последствии решать.

«Вы же видите сами, знаете: то больничку покажут развалившуюся, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Вы должны это видеть, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения», — заявил Путин.

По мнению российского лидера, «Единой России» необходимо быть лидером во всем.