Следователь найдена мертвой в отделе полиции в Сочи

Следователь полиции Мария Клочкова была найдена мертвой с табельным оружием в руках, сообщает агентство Ura.Ru.

Тело девушки обнаружили в отделе полиции Хостинского района города Сочи. По данным агентства, погибшей было 23 года, она закончила институт МВД три месяца назад и недавно приступила к ночным дежурствам.

По словам источников группы «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте», у Клочковой мог быть конфликт с сослуживцами.

В главном управлении МВД по Краснодарскому краю сообщили, что по факту произошедшего была инициирована проверка.

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