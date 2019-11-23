Житель Германии скончался после «поцелуя» своей собаки

63-летний житель Германии из города Бремен скончался заразившись инфекцией, которую в организм мужчины занес лизнувший его домашний питомец . Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в организм мужчины попал бактериальный патоген Capnocytophaga canimorsus. Однако ранее такой инфекцией можно было заразиться только через укус.

Житель Германии поступил в больницу с тяжелым сепсисом: по всему его телу была сыпь. Позднее добавились такие симптомы, как синяки и невротические боли. Спустя некоторое время у него отказали почки, печень и кровеносная система, после чего ему диагностировали гангрену.

Уточняется, что врачи в течение долгого лечения реанимировали больного, у которого затем развилась пневмония, а также появилась жидкость в мозге. Родственники мужчины приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

Теперь медики пытаются установить новые особенности возможности заражения патогеном Capnocytophaga canimorsus.

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