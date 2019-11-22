Польша передала России экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша передала России бывшего владельца и главу корпорации НПО «Космос» Андрея Чернякова, который обвиняется в крупных махинациях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя российской Генпрокуратуры Александра Куренного.

Отмечается, что Чернякову грозит наказание по статьям «Мошенничество в особо крупном размере», «Мошенничество в сфере кредитования» и «Невыплата заработной платы».

Андрей Черняков был задержан в Польше 15 декабря 2017 года, его имя фигурировало в международном списке Интерпола. В октябре 2019 года окружной суд Варшавы разрешил экстрадировать его России.

Сам бизнесмен заявлял в суде, что хочет вернуться на родину. Россиянин отметил, что не верит в польское правосудие.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд Польши разрешил экстрадицию экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова в Россию

— «Ъ»: экс-глава НПО «Космос» Черняков признан банкротом

— «Ъ»: английский пристав изъял у беглого российского экс-чиновника машины и алкоголь