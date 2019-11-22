СК возбудил дело против выбросившей из окна ребенка жительницы Владивостока

Управление Следственного комитета России по Приморскому краю возбудил уголовное дело по отношению жительницы Владивостока, которая, по версии следствия, выбросила своего ребенка из окна. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.

Как отмечается, тело новорожденного ребенка с телесными повреждениями было обнаружено возле дома на улице Часовитина.

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК России («убийство»).

По подозрению в причастности к инциденту задержана 37-летняя мать младенца.

Следствие считает, что женщина выбросила ребенка в открытое окно с восьмого этажа дома, он умер от полученных при падении травм.

Назначены экспертизы в отношении подозреваемой, в том числе психолого-психиатрическая.

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