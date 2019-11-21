На Алтае ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Власти Алтайского края ввели режим ЧС в городе Яровое из-за регулярных перебоев с отоплением, сообщает РИА «Новости».

Режим ЧС будет действовать с 22 ноября.

Губернатор Виктор Томенко назвал решение жестким и непопулярным, но необходимым.

«Организация работы по обеспечению яровчан теплом действующей частной теплоснабжающей организацией ООО «ЯТЭК» признана неудовлетворительной, планы по поставкам угля и бесперебойной работе оборудования сорваны. Мы вынуждены отстранить ее от работы и передать теплоснабжение города муниципальному предприятию - МУП «ЯТЭК», — рассказал Томенко.

Сколько продлится режим ЧС не сообщается.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Эксперты рассказали, как сэкономить на отоплении

В Москве стартовал отопительный сезон