На Алтае ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением
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Власти Алтайского края ввели режим ЧС в городе Яровое из-за регулярных перебоев с отоплением, сообщает РИА «Новости».
Режим ЧС будет действовать с 22 ноября.
Губернатор Виктор Томенко назвал решение жестким и непопулярным, но необходимым.
«Организация работы по обеспечению яровчан теплом действующей частной теплоснабжающей организацией ООО «ЯТЭК» признана неудовлетворительной, планы по поставкам угля и бесперебойной работе оборудования сорваны. Мы вынуждены отстранить ее от работы и передать теплоснабжение города муниципальному предприятию - МУП «ЯТЭК», — рассказал Томенко.
Сколько продлится режим ЧС не сообщается.
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