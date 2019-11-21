В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Учительницу одной из школ в Приморском районе Санкт-Петербурга уволили после жалоб родителей из-за откровенных постов в блоге, который девушка вела в Twitter. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

О своем увольнении преподаватель сообщила в том же микроблоге, который она ведет под ником «владычица пивная».

По словам девушки, ее уволили за Twitter прямо на перемене «одномоментно».

По данным СМИ, педагогу 25 лет. С представителями СМИ девушка общаться отказалась. Директора школы заявила, что учительница сама написала явление об уходе.

«Рано или поздно это должно было произойти, потому что стать ученикам единственным понимающим их взрослым = «иметь не соответствующий должности учителя моральный облик»», — написала преподаватель.

Она добавила, что реакция ее учеников, узнавших об уходе, была крайне негативной, «дети натурально начали рыдать». Она призналась, что сама была очень расстроена произошедшим, так как с детства мечтала быть учителем.

«Школа классная, в плохой я бы работать не стала, ее номер останется тайной, администрация — хорошие люди ... проблема в жалобе от родителей, непонятно где увидевших твиттер», — сообщила она.

В некоторых записях в блоге девушка делилась постами с фрагментами неформальной переписки с учениками, записями о спиртном и сексе. В одном из постов она также написала, что убитая историком Соколовым Анастасия Ещенко была ее однокурсницей.

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