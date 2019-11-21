Жители Татарстана подрались в очереди за справками для водительских прав

В Татарстане местные жители подрались в очереди за медицинскими справками для получения водительских прав, с 22 ноября все в стране будут обязаны проходить обследование у врачей, чтобы иметь возможность получить право на вождение. Об этом сообщает »kp.ru — Казань».

Как отмечается, в соцсетях появилась информация о том, что из-за нововведений резко повысится стоимость медсправки от 700 до 500 тыс. рублей. Из-за этих сведений в том числе в Татарстане россияне собрались в километровую очередь за необходимым документом.

Водители заняли очередь с раннего утра, кому-то пришлось ждать на улице. Сообщается, что очереди достигали до ста человек.

Так, в наркодиспансере Набережночелнинска мужчины устроили давку и подрались.

В соцсетях татарстанцы отметили, что очереди к наркологу всегда были «километровыми», таких давок еще не было.

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