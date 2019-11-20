Путин подарил белые розы патриарху Кириллу

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, подарив ему букет белых роз. Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча прошла в патриарших палатах Московского кремля.

Российский президент выразил благодарность патриарху за помощь государству в поддержании межконфессионального мира.

«Хочу поблагодарить вас за помощь государству в поддержании межконфессионального мира, доброго отношения между различными конфессиями», — сказал глава государства.

Он добавил, что это выходит за рамки пастырского служения, это — «государственная миссия».

Патриарх Кирилл отметил, что уровень отношений между государством и церковью беспрецедентно конструктивен.