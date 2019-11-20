Более 80% россиян признались, что счастливы

81% жителей России в разной степени считают себя счастливыми. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Как отмечается, 81% россиян определенно или скорее считает себя счастливым, 17% — определенно или скорее несчастны.

Согласно опросу, большинству жителей страны (29%) счастье приносит их семья. 22% респондентов счастливы благодаря хорошему здоровью и жизни своей собственной и близких.

13% отметили хорошую работу, 12% — наличие детей, еще 12% — общую удовлетворенность жизнью.

Чаще всего (15%) россияне чувствуют себя несчастными из-за материальных трудностей. 10% огорчаются из-за неудовлетворительного положения дел в стране, 5% — плохим здоровьем, еще — низким уровнем и задержкой заработной платы.

Опрос был проведен 15 ноября, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.