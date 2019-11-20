Россиян начнут штрафовать за шум в ночное время

Совфед выступил с предложением внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в соответствии с которыми россияне, нарушающие тишину ночью, обязаны будут выплатить штраф. Об этом сообщают «Известия».

Согласно внесенной на рассмотрение инициативе, шумящим гражданам будет грозить штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей.

Под изменения в кодексе подпадают «любые действия, независимо от уровня шума, нарушающие право на отдых в жилище граждан», в том числе пение, слишком громкое воспроизведение музыки, крики, и ремонтные работы.

В то же время отмечается, что шум, связанный с религиозными праздниками и предотвращением чрезвычайных ситуаций, под штраф не попадает.