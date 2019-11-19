Власти Британии отказали в визе нескольким российским журналистам

Британское правительство в 2019 году не одобрило некоторым российским журналистам визу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Как утверждается, британские власти нарушили права представителей СМИ, которые собирались посетить страну по рабочим вопросам. Источник рассказал, что сначала одному журналисту не продлили визу, а затем отказали в ее получении и второму.

«Причины британские власти не объяснили», — посетовал источник.

Он также отметил, что в последние годы британская сторона все чаще дискредитирует журналистов. Это даже стало некой традицией.

До этого некоторым делегатам из России посольство США отказало в выдаче виз, запрос на получение которых направлялся с целью участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

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