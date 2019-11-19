Во ФСИН не получали заявления об увольнении замглавы службы Максименко

В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что не получали заявление об увольнении замглавы ФСИН Валерия Максименко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Как утверждается, никакого рапорта об увольнении Максименко не было.

«Рапорт об увольнении со службы… руководству Федеральной службы исполнения наказаний не поступал», — добавили в пресс-службе.

До этого СМИ писали, что Максименко решил уйти с поста, после того как ему запретили комментировать работу ФСИН.

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