Во ФСИН не получали заявления об увольнении замглавы службы Максименко
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В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что не получали заявление об увольнении замглавы ФСИН Валерия Максименко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.
Как утверждается, никакого рапорта об увольнении Максименко не было.
«Рапорт об увольнении со службы… руководству Федеральной службы исполнения наказаний не поступал», — добавили в пресс-службе.
До этого СМИ писали, что Максименко решил уйти с поста, после того как ему запретили комментировать работу ФСИН.
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