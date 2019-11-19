Психотерапевт исключил влияние Луны на действия историка Соколова

Президент общероссийской психотерапевтической лиги Виктор Макаров прокомментировал предположения адвоката о том, что лунная фаза могла повлиять на поведение бывшего доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Макаров в разговоре с «Газетой.Ru» признал, что Луна, как и другие светила, оказывает влияние на состояние людей, однако интенсивность такого явления невелика.

«Науке неизвестны случаи, когда светило заставляло людей совершать тяжкие преступления вроде убийства», – пояснил психолог.

Он добавил, что Луна в большей степени оказывает влияние на женщин, в то время как мужчины чувствительнее к изменениям солнца.

«Не стоит забывать, что версия о лунной фазе озвучена адвокатом подозреваемого. Дело адвоката не истина, а защита клиента», – заключил Макаров.

Ранее адвокат Соколова заявил «Газете.Ru», что специалисты по психологии и психиатрии, формулируя вопросы для предстоящей Соколову экспертизы, включили в анкету вопрос о том, в какой фазе находилась Луна во время преступления. По его словам, наукой доказано, что обострение психических заболеваний происходит в связи с активностью этого небесного тела.

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