Тело матери четверых детей обнаружили в Вилюйске

Следователи выясняют обстоятельства смерти 30-летней многодетной матери из города Вилюйск Якутии. Об этом «Газете.Ru» сообщила старший помощник руководителя СУСК России по региону Надежда Дворецкая.

«Тело 30-летней женщины было обнаружено на территории частного домовладения. В настоящее время проводится процессуальная проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Дети на данный момент получают психологическую помощь в реабилитационном центре», — сообщила сотрудница ведомства.

В СК уточнили, что у женщины остались четверо детей. Ранее СМИ сообщили, что она совершила суицид – ее тело якобы нашел один из сыновей.

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