Адвокат рассказал о влиянии Луны на убившего аспирантку историка Соколова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/954/12806954/RIAN_6070148.HR-pic905-895x505-923.jpg">

Александр Почуев, адвокат профессора СПбГУ Олега Соколова, признавшегося в убийстве аспирантки, в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что рассматривает около 10 версий произошедшего.

В частности, у него есть основания полагать, что на состояние Соколова в день убийства могла повлиять Луна.

Он пояснил, что специалисты по психологии и психиатрии, формулируя вопросы для предстоящей Соколову экспертизы, включили в анкету вопрос о фазе Луны во время преступления. Тогда оставалось всего три дня до полнолуния.

«Это медицинский факт, что обострение психических заболеваний происходит в связи с активностью Луны. Отсюда и народное поверье, что в это время в мир выходит нечистая сила. Не стоит забывать, что и место преступления находится недалеко от того дома, где персонаж Раскольников убил старуху-процентщицу в романе Достоевского», — сказал юрист, добавив, что защита критически относится к мистической версии преступления.

Сейчас защита также собирает данные о том, посещал ли Соколов психолога или психиатра до преступления, и страдал ли кто-то из его родственников психическими заболеваниями.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Адвокат рассказал о попытке суицида Соколова

— CМИ: убивший аспирантку Соколов был пьяницей