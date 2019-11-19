Вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заступилась за российское образование, заявив, что его развитие в стране движется в правильном направлении. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Вы знаете, очень часто говорят, что что-то у нас не так в образовании, но я хочу сказать, что все-таки это неправильное мнение», — сказала Голикова.

Также она отметила, что профессиональный уровень учителей должен расти.

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