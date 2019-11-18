Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции

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Посольство Италии в России собрало €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения, сообщает РИА «Новости».

Инициатива Министерства иностранных дел Италии по сбору средств для Венеции была поддержана художественным руководителем Мариинского театра, дирижером Валерием Гергиевым. К настоящему времени к благотворительности были привлечены российские топ-менеджеры.

По информации, полученной в посольстве, за 24 часа удалось собрать €1 млн.

Сообщается также, что 19 ноября при поддержке Гергиева будет запущен сбор средств среди широкой публики. С этой целью в здании посольства будет организован благотворительный концерт Мариинского театра.

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