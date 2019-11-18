В правительстве раскритиковали идею сократить время продажи алкоголя в России

Пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов назвал «избыточным » поступившее предложение Общероссийского народного фронта (ОНФ) сократить время продажи алкоголя в стране до 22.00. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Обращение (ОНФ) в адрес правительства носит избыточный характер», — сказал Осипов.

По его словам, каждый руководитель региона вправе принять решение о сокращении или продлении продажи алкоголя, исходя из пожеланий граждан и социально-культурных традиций того или иного субъекта страны.

Он также подчеркнул, что в некоторых регионах руководители «давно это сделали».

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