Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей

Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал «Полиция России».

По словам замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД Дмитрия Севастьянова, речь идет об ущербе по законченным уголовным делам коррупционной направленности.

С января по август 2019 года было выявлено 18,4 тыс. коррупционных преступлений. 5,5 тыс. преступлений — в крупном или особо крупном размере. Ущерб возмещен на сумму 27 млрд руб.

Как отмечается, к уголовной ответственности привлекли, в частности, 1 тыс. чиновников.

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