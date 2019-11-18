Подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии заочно арестован

Басманный суд Москвы заочно арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также его брата Абдулахмеда. Об этом информирует «Интерфакс».

Пресс-секретарь суда Юнона Царева заявила, что ходатайство следователя об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу заочно удовлетворено.

Уточняется, что при этом срок его ареста пока не известен, он будет исчисляться в виде двух месяцев с момента задержания или экстрадиции обвиняемого в России.

Она добавила, что мужчине заочно вменяется обвинение по факту убийства двух человек, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору. Также ему предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия. Он объявлен в международный розыск.

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