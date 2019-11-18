Силовики пришли с обысками в мэрию Бийска

В городе Бийск Алтайского края сотрудники силовых структур во время проведения городской планерки задержали градоначальника Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников мэрии, в том числе бывшего главу Бийска Николая Нонко. Об этом сообщает портал «Бийский рабочий».

Отмечается, что силовики пришли с обысками в мэрию утром в понедельник, 18 ноября. Предполагается, что поводом для задержания могло стать мошенничество сотрудников мэрии при возведении дамбы.

По данным портала, в настоящее время мэр находится в своем рабочем кабинете, где работают правоохранители.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экс-мэра Истры хотят объявить в международный розыск