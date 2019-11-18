В Госдуме поддержали идею сократить время продажи алкоголя в России

В Госдуме поддержали инициативу «Общероссийского народного фронта» о сокращении временного интервала торговли алкоголем — завершать продажу спиртного планируется в 22.00. Об этом «Газете.Ru» сообщила первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина.

По ее мнению, сокращение времени продажи спиртных напитков пойдет россиянам на пользу.

«Все, что происходит после 22.00, конечно, требует контроля. Я как врач стою на стороне сокращения потребления алкоголя в очень жесткой форме – особенно в тех количествах, в которых это принято делать в России. В любом случае это только на благо», — добавила Санина.

Она рассказала, что Госдума разработала уже массу законопроектов по этой теме.

«Молодые люди должны понимать, что потребление алкоголя и сигарет – это не модно», — подчеркнула Санина.

До этого депутат Госдумы и член штаба «ОНФ» Николай Говорин заявил, что организация выступила с инициативой не продавать в России спиртные напитки после наступления 22.00.

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