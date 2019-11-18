Четверть россиян не устраивает питание в течение рабочего дня

Около 24% россиян не устраивает, как они питаются в течение рабочего дня. При этом 61% респондентов заявили, что приносят еду из дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании по трудоустройству HeadHunter.

По данным опроса, 31% - ходят в ближайшие кафе, 22% - питаются в столовой на работе, а 13% обходятся без обеда.

Исследование также показало, что при неограниченном бюджете и вне зависимости от расположения работы около 40% опрошенных желают обедать в ближайших кафе, 21% выбрали бы столовую на работе, а 15% респондентов приносили бы еду из дома или заказывали с доставкой на рабочее место.

Кроме того, 62% опрошенных считают, что работодатель должен организовывать питание сотрудников.

В исследовании, которое проводилось в сентябре 2019 года. В нем приняли участие 10, 238 тыс. россиян.

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