CМИ: убивший аспирантку Соколов был пьяницей
Знакомый с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, историк Дмитрий Матлин заявил о том, что ученый был пьяницей.
Об этом сообщает «Московский комсомолец».
«Соколов — пьяница. На всех мероприятиях, где мы сталкивались, он безобразно напивался и вел себя агрессивно. Но умалять его достоинства как историка — глупо», — сказал Матлин.
При этом он отметил, что умалять достоинства Соколова «как историка — глупо».
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