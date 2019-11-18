CМИ: убивший аспирантку Соколов был пьяницей

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Знакомый с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, историк Дмитрий Матлин заявил о том, что ученый был пьяницей.

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Соколов — пьяница. На всех мероприятиях, где мы сталкивались, он безобразно напивался и вел себя агрессивно. Но умалять его достоинства как историка — глупо», — сказал Матлин.

При этом он отметил, что умалять достоинства Соколова «как историка — глупо».

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