Протесты в Иране поддержал Белый дом

Пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм заявил, что США поддерживают мирные протесты жителей Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также выразил от имени государства осуждение применению силы в отношении демонстрантов, которое привело к летальному исходу.

Кроме того, Гришэм выразил недовольство относительно отключения сотовой связи и сети Интернет в стране.

Уточняется, что в Иране проходят массовые протесты в связи с повышением цен на бензин.

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