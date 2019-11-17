Протесты в Иране поддержал Белый дом

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Пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм заявил, что США поддерживают мирные протесты жителей Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также выразил от имени государства осуждение применению силы в отношении демонстрантов, которое привело к летальному исходу.

Кроме того, Гришэм выразил недовольство относительно отключения сотовой связи и сети Интернет в стране.

Уточняется, что в Иране проходят массовые протесты в связи с повышением цен на бензин.

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