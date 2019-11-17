Неизвестные сообщили о минировании телецентра «Останкино»

Неизвестные заявили о минировании телецентра «Останкино», который расположен на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что правоохранители приступили к проверке после анонимного звонка с угрозой «минирования».

Уточняется, что также сообщения с аналогичными угрозами поступали по адресу ТЦ «Океания», дома культуры на улице Куусинена, а также школы-интерната №1 для обучения слепых на улице Мытищинская и жилого дома на улице Плещеева.

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